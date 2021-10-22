В Москве из-за сильного ветра упали восемь деревьев

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Сильным ветром в Москве повалены восемь деревьев, пострадавших нет. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"В течение дня зафиксированы падения восьми деревьев, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном ветре до 20 м/с в столице в течение дня. Москвичам посоветовали в связи с этим обходить шаткие конструкции и рекламные щиты на улице, парковать машины вдали от деревьев.

Как уже сообщалось, несколько машин повреждены упавшими деревьями, кроме того, из-за сильного ветра пострадали зубцы на стене Московского Кремля. Также на 238-м км внутренней стороны ЦКАД по направлению в сторону Киевского шоссе на дорогу упал информационный щит, который нарушил движение автотранспорта. В настоящее время оно восстановлено.