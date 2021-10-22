Занятия в ВШЭ до конца года будут проходить онлайн

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Занятия и сдача сессий в Высшей школе экономики до конца 2021 года будут проходить онлайн. Об этом в пятницу сообщается на сайте вуза.

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"С 8 ноября до конца 2021 года занятия в Вышке, в том числе сессия, будут проходить онлайн. Исключение сделано только для занятий, которые невозможно перенести полностью в дистанционный формат. Такие занятия будут проходить в малых группах до 15 человек при соблюдении необходимых мер", - говорится в сообщении.

Также дистанционное обучение вводится с 25 по 29 октября, с 30 октября по 6 ноября - самостоятельная работа студентов и аспирантов. При необходимости с 30 октября по 6 ноября могут быть организованы дистанционные консультации преподавателей.

Здания вуза с 28 октября по 7 ноября закрываются для посещения, но это не распространяется на общежития, гостиницы и арендные дома университета.

В среду президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях, которые вводятся на всей территории страны с 30 октября по 7 ноября включительно. В четверг мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице нерабочие дни вводятся уже с 28 октября. Все школы и детские сады города уходят на каникулы, занятия в вузах и средних профессиональных учебных заведениях разрешены, но только дистанционно.

В Минобрнауки РФ заявили, что вузы вправе предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий в период нерабочих дней.