В ООН призвали урегулировать ситуацию с беженцами в районе границ Белоруссии с ЕС

ЖЕНЕВА, 22 октября. /ТАСС/. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призвало срочно урегулировать "тупиковую ситуацию", в которой оказались беженцы и мигранты, прибывшие в район границы Белоруссии со странами Евросоюза - Латвией, Литвой и Польшей. В распространенном в пятницу в Женеве заявлении УВКБ напомнило, что "на протяжении недель" эти люди находятся в бедственном положении и зафиксировано уже восемь случаев смерти среди них.

"УВКБ призывает к срочным действиям по спасению жизней и предотвращению дальнейших страданий в районе границы Белоруссии и Европейского союза (Латвия, Литва, Польша)", - отметили в штаб-квартире ведомства всемирной организации. "Поступили сообщения о восьмой смерти в районе границы, несколько групп просителей убежища, беженцев и мигрантов находятся в бедственном положении в ухудшающихся условиях. УВКБ предупреждало, что ситуация будет и дальше быстро ухудшаться, поскольку приближается зима, что ставит жизни под угрозу", - говорится в заявлении.

Региональный директор УВКБ по Европе Паскаль Моро назвал "неприемлемой" ситуацию, приведшую к смерти людей. По его словам, беженцы, просители убежища и мигранты в районе границы стали "заложниками политического тупика, который должен быть решен".

В женевской штаб-квартире УВКБ обратили внимание, что в бедственном положении в районе границы оказались, в частности, 32 афганца, в том числе дети. Они прибыли в район границы в середине августа и сейчас не имеют возможности "получить доступ к убежищу на какой-либо стороне". 16 афганцев попытались на нынешней неделе перейти на территорию Польши, однако были выдворены, не получив возможности попросить об убежище. При этом представителям УВКБ было отказано в просьбе о доступе к этой группе с польской стороны. Они смогли встретиться с ней и доставить гуманитарную помощь только с белорусской стороны. Управление верховного комиссара считает, что эти люди должны получить возможность просить об убежище в Польше или Белоруссии, однако, по его словам, такие просьбы "были проигнорированы обеими сторонами".

"Мы призываем Белоруссию и Польшу - страны, подписавшие конвенцию 1951 года о беженцах, - выполнить свои международные правовые обязательства и предоставить доступ к получению убежища тем, кто к этому стремится на их границах", - отметил Моро.

В среду Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии сообщил, что беженцы из Афганистана, находившиеся на линии белорусско-польской границы уже более двух месяцев, были избиты и задержаны польскими силовиками после попытки прохода через заграждения на территорию Польши. С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 21 тыс. мигрантов. Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией.