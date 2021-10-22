{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Энергетический кризис в Европе

Вечный огонь на главном мемориале Молдавии потушили из-за нехватки газа

В Министерстве обороны республики пояснили, что из-за низкого давления в газотранспортных сетях пламя периодически затухало при сильных порывах ветра, что ставило под угрозу общественную безопасность

КИШИНЕВ, 22 октября. /ТАСС/. Вечный огонь на мемориале воинской славы "Вечность" в Кишиневе временно потушили из-за дефицита газа, который в эти дни переживает республика. Об этом проинформировало в пятницу Министерство обороны республики.

"В связи с кризисом в энергетическом секторе подача газа к Вечному огню временно прекращена", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что из-за низкого давления в газотранспортных сетях пламя периодически затухало при сильных порывах ветра, что ставило под угрозу общественную безопасность.

Бойцы роты Почетного караула Генштаба перенесли пламя на хранение в музей боевой славы мотострелковой бригады "Штефан Великий", уточнили в Минобороны.

О критическом падении давления в газотранспортной сети Молдавии сообщила в пятницу премьер-министр республики Наталья Гаврилица. По ее словам, в октябре республика импортирует из России на треть меньше необходимых объемов топлива. Это связано с проходящими в Москве переговорами о продлении контракта на его закупку, на которых Кишинев добивается снижения цены.

Теги
МолдавияЭнергетический кризис в Европе
Пандемия COVID-19
Нерабочие дни в Коми объявят с 30 октября по 7 ноября
В эти дни в регионе не будут работать салоны красоты, спа-салоны, солярии, бани, фитнес-клубы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, ночные бары и другие учреждения
Читать полностью