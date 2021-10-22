Минтруд предложил установить квоту на мигрантов в 2022 году в пределах 124 тыс. человек

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты России предложило установить квоту на привлечение иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы, в 2022 году в пределах 124 тыс. человек. Относительно допандемического 2019 года (144,5 тыс. человек) квоты сокращены более чем на 14%, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ведомства.

"Минтруд предложил установить квоту на привлечение иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы, в 2022 году в пределах 124 тыс. человек. Относительно допандемического 2019 года (144,5 тыс. человек) квоты сокращены более чем на 14%. Такая потребность определена на основании предложений федеральных и региональных органов власти. Проект соответствующего постановления опубликован для общественного обсуждения", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что потребность на 2022 год определена на основании предложений федеральных и региональных органов власти и утверждена межведомственной комиссией, в состав которой включены представители МВД России, Минпромторга России, Минсельхоза России, Минтранса России, Минэкономразвития России, Минстроя России и Минвостокразвития России.

"Привлечение к труду иностранных работников, которым для пребывания на территории Российской Федерации требуется виза, осуществляется в том числе по квотам, которые устанавливаются ежегодно. Напомним, в период распространения коронавирусной инфекции въезд всех иностранных граждан для трудоустройства осуществляется в соответствии с временным алгоритмом. Такие граждане трудоустраиваются через заявки российских работодателей в случае, если нет возможности набрать сотрудников внутри региона, а компании готовы обеспечить выполнение необходимых санитарно-эпидемиологических требований", - рассказали в Минтруде.