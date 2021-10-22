Минпромторг организовал поставку дополнительных объемов медкислорода в Чувашию

ТАСС, 22 октября. Чувашия в ближайшие дни получит 48 тонн медицинского кислорода, Минпромторг РФ организовал его дополнительные поставки, сообщил ТАСС в пятницу информированный источник.

"Минпромторг организовал поставку дополнительных объемов медицинского кислорода в республику Чувашия. В ближайшие дни в регион будет поставлено 48 тонн", - сказал он.

Ранее в пятницу правительство Чувашии сообщило, что глава республики Олег Николаев объявил режим повышенной готовности в связи с нехваткой кислорода в учреждениях здравоохранения для лечения заразившихся коронавирусом. По его словам, республика испытывает дефицит в кислороде в объеме порядка половины от потребности.