Минпромторг рекомендует допуск в кафе и непродуктовые магазины по QR-кодам в нерабочие дни

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Минпромторг рекомендует регионам РФ в нерабочие дни разрешить допуск в непродовольственные магазины и общепит по QR-кодам, фудкорты могут работать навынос. Такая рекомендация содержится в подписанном главой Минпромторга Денисом Мантуровым письме региональным правительствам, копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

Новые меры против COVID-19 в Москве и Подмосковье

Нерабочие дни и QR-коды. Новые меры против COVID-19 в Москве и Подмосковье

"В части непродовольственных магазинов, а также кафе, ресторанов и иных объектов общественного питания, а также объектов, оказывающих бытовые услуги населению, предлагается допускать обслуживание посетителей в торговом зале (зале обслуживания) при условии предъявления посетителем действительного QR-кода", - говорится в документе.

Арендаторы торговых центров могут продолжить работу, если обеспечат свободный допуск в продовольственные магазины, в общепит и другой ретейл по QR-кодам, а также обеспечат проверку QR-кода, предлагают в министерстве.

АЗС и газозаправочные станции могут продолжить работу, магазины при них предлагается также не закрывать в случае соблюдения противоэпидемиологических мер.

"Операторы фуд-кортов вправе осуществлять обслуживание в режиме "на вынос", которым считается отсутствие обслуживания за столиками в зале фудкорта", - говорится в письме. При этом все организации, которым разрешено обслуживать потребителей при условии предъявления QR-кода, обязаны обеспечить идентификацию посетителя по документу, удостоверяющему личность, отмечает министр.

Все решения регионам предлагается обсуждать с бизнесом. Минпромторг также отмечает, что его предложения носят рекомендателтный характер.