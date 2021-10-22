Волонтеры Санкт-Петербурга за два года закрасили более 2 тыс. незаконных объявлений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Волонтеры Петербурга вышли на последнюю в этом году акцию "Синяя птица - безопасная территория", сообщила в пятницу ТАСС пресс-служба волонтерского центра "КОНТАКТ".

Акция "Синяя птица" появилась на одном из Слетов волонтерских движений Петербурга. В апреле 2019 акция изменила формат и по поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова стала проходить ежемесячно во всех районах города.

"Синяя птица - это животрепещущая акция в которой участвует весь город. Мы постоянно в нее включаемся - помогаем ребятам закупать краску, помогаем их обеспечивать и согласовываем рейды, чтобы не было каких-то сложных вопросов при выходе ребят на улицы нашего города", - подчеркнул заместитель председателя комитета по молодежной политике Иван Есипов.

В заключительный день акции на закраску объявлений о продаже наркотиков вышли волонтеры центра "КОНТАКТ", представители исполнительных органов государственной власти и студенты вузов. Вместо надписей, подталкивающих людей к нарушению закона, они оставили символ стремления к счастью - заветную синюю птицу. Для многих участников это уже не просто волонтерский проект, но важное жизненное событие, служащее на благо города.

"Сегодня я присоединился к этой акции потому, что мы за здоровый образ жизни, добро, искусство, и мы за правильные и хорошие дела в этом городе, в стране и мире," - рассказал участник акции, руководитель проекта молодых талантов "Первый Микрофон" Максим Татаринов.

За 2020 год комитетом было составлено 3 054 протокола на расклейщиков незаконных объявлений. Наложено штрафов на общую сумму 9 421 300 рублей. В этом году составлено 1 332 протокола на общую сумму 3 924 800 рублей.