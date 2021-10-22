В Северной Осетии вводят нерабочие дни с 26 октября по 7 ноября

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 октября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии объявили нерабочие дни с 26 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работников. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Меняйло.

"Установить для органов государственной власти Республики Северная Осетия-Алания, государственных учреждений Республики Северная Осетия-Алания, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания с 26 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением за сотрудниками (работниками) заработной платы", - говорится в тексте документа, опубликованном на официальном портале главы и правительства региона.

В указе рекомендуется всем организациям установить нерабочие дни в эти даты с сохранением заработной платы. Учреждения здравоохранения Северной Осетии продолжат работу в обычном режиме.

С 25 по 29 октября школы, вузы и ссузы республики будут учиться дистанционно, с 30 октября по 7 ноября будут установлены каникулы. В детских садах с 26 октября по 7 ноября вводятся дежурные группы для детей, родители которых продолжают работать.

В Северной Осетии ухудшается ситуация с коронавирусом. В республике развернуто более 1,3 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом. По данным Министерства здравоохранения Северной Осетии, за последние сутки госпитализированы 97 человек, в стационарах - 1 108 человек, выписаны - 71, умерли (с положительным результатом COVID-19) - 3.