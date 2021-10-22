Количество бюджетных мест по педспециальностям выросло в ВятГУ за пять лет на 54%

КИРОВ, 22 октября. /ТАСС/. Число бюджетных мест по педагогическим специальностям увеличилось в Вятском государственном университете (ВятГУ) за пять лет на 54% в связи с возросшей потребностью в учителях, рассказала в пятницу заместитель министра образования региона Елена Воронкина в ходе 11-го Гражданского форума Кировской области.

"В области реализуется комплексный план по обеспечению [образовательных организаций] молодыми квалифицированными педагогическими кадрами и повышению статуса учителя на 2020-2023 годы. За последние пять лет количество бюджетных мест по педагогическим специальностям в Вятском государственном университете увеличилось на 54%", - сказала Воронкина.

Она отметила, что в регионе по нацпроекту открываются новые школы и детские сады, возрастает потребность в педагогических кадрах.

Как сообщала ранее ТАСС министр образования Кировской области Ольга Рысева, в 2021-2022 учебном году количество бюджетных мест на обучение по педагогическим специальностям в Вятском государственном университете увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 18%. По ее словам, новые места появились по специальностям "Математика, информатика", "Информатика, физика", "Специальное дефектологическое образование. Логопедия". Она также отметила, что больше всего в школах региона не хватает учителей иностранного языка, математики, начальных классов, русского языка и литературы.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев ранее призывал дать регионам право влиять на распределение мест в вузах, в том числе в связи с растущей потребностью в педагогах в России, которая в ближайшие годы может составить около 30 тыс. человек в год.

22-23 октября в Кирове в "Точке кипения" Вятского государственного университета (ВятГУ) проходит 11-й Гражданский форум Кировской области, организованный Общественной палатой региона совместно с ВятГУ при поддержке правительства области. Центральная тема форума - "Национальные проекты и общество - потребление, соучастие или управление". В 2021 году форум проходит в смешанном формате: очно и онлайн.