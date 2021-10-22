В Кишиневе восстановили подачу газа к Вечному огню

КИШИНЕВ, 22 октября. /ТАСС/. Власти восстановили подачу газа к Вечному огню в столице Молдавии спустя несколько часов после того, как Минобороны объявило, что вынуждено потушить его из-за низкого давления в газотранспортной сети. Об этом в пятницу телеканалу Moldova 1 сообщила премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

"Это было технической ошибкой. Ее уже устранили. Вечный огонь горит", - объяснила Гаврилица.

Решение Минобороны вызвало возмущение общественности. Лидер Партии социалистов Республики Молдова, экс-президент Игорь Додон назвал позором решение властей. У мемориала воинской славы "Вечность" стали собираться кишиневцы и общественные деятели, которые стали приносить свечи к мемориалу. Как рассказали активисты движения "Молодая гвардия", вечером буквально за пару минут до начала их акции инженеры восстановили подачу газа к мемориалу и зажгли огонь.

Ранее власти республики сообщили о критическом падении давления в газотранспортной сети. По словам премьера, в октябре республика импортирует из России на треть меньше необходимых объемов топлива.

"Молдовагаз" и "Газпром" 30 сентября продлили контракт на поставку газа до конца октября, на время переговоров. В этом месяце республика покупает топливо по рыночной цене - около $790 за 1 тыс. куб. м. Власти Молдавии на переговорах с "Газпромом" просят снизить цену, рассчитывая платить в среднем $200-300 за 1 тыс. куб. м. Однако в пятницу близкий к переговорам источник ТАСС сообщил, что они прошли безрезультатно и высоки риски прекращения поставок после 1 ноября.