Ставропольский край занял второе место в рейтинге социально ориентированных НКО

ТАСС, 22 октября. Ставропольский край занял второе место в рейтинге, подготовленном Общественной палатой (ОП) РФ совместно с рейтинговым агентством "РАЭКС-Аналитика", по уровню и качеству развития социально ориентированного некоммерческого сектора (НКО) в регионах. Об этом сообщается в исследовании.

"Наивысшую среднюю оценку по группе вопросов, отражающих эффективность взаимодействия НКО и населения региона, получила Тульская область. Второе и третье место занимают Ставропольский край и Чеченская республика соответственно", - говорится в исследовании.

В рейтинге оценивалась осведомленность населения о НКО и уровень доверия, потенциал НКО в решении социальных проблем, уровень социального предпринимательства, поддержка НКО со стороны бизнеса и его вовлеченность в решение социальных проблем региона и другие аспекты. При этом, большинство социально ориентированных некоммерческих организаций создаются женщинами, сообщила в разговоре с ТАСС председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова.

"На Кавказе, между прочим, то, что я знаю и вижу - там роль женщины она особенно заметна. При том, что там несколько иные традиции, поэтому это особенно бросается в глаза. Тем не менее, женщины часто создают и инициируют некоммерческие организации и работают там, возглавляя их в самых разных сферах", - отметила Тополева-Солдунова.

Республика Ингушетия также заняла вторые места по доле НКО, подавших хотя бы одну заявку на грант Фонда президентских грантов и по удельному числу публикаций в ленте Агентства стратегических инициатив (АСИ) за последние три года.

"Региональный рейтинг третьего сектора "Регион-НКО" - первый в России независимый рейтинг субъектов РФ по уровню и качеству развития некоммерческого сектора, созданный при Общественной палате РФ.