МЧС отменило предупреждение о ветре до 30 м/с в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 22 октября. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Калининградской области сообщило об отмене штормового предупреждения, объявленного в регионе 20 октября из-за усиления ветра до 30 м/с. Информация опубликована в пятницу на официальном сайте ведомства.

"Отмена штормового предупреждения ОЯ №10 от 20.10.2021 года", - говорится в сообщении. Вместе с тем отмечается, что в первой половине ночи на 23 октября в области еще сохранится западный, северо-западный ветер с порывами до 15-20 м/с.

В калининградском Гидрометцентре ТАСС сообщили, что сейчас по области фиксируется ветер от 7 м/с до 14 м/с. "В первой половине ночи возможно усиление ветра, но в субботу максимальная скорость ветра уже не превысит 12-15 м/с", - сказал собеседник агентства.

В среду по области было объявлено предупреждение об усилении ветра до 25-27 м/с, а на побережье Балтики - до 30 м/с. Максимальная скорость ветра в порывах по области в четверг и в ночь на пятницу достигала 25 м/с, а в Калининграде - 22 м/с, сообщили в метеослужбе. Корабли Балтийского флота, находившиеся в море, вернулись в базы из-за шторма с высотой волн 4,5 м. По данным городской администрации, в Калининграде из-за шторма было повалено 49 деревьев, пострадали шесть зданий и не менее 13 автомобилей.

В пятницу днем по области ветер усиливался до 23 м/с, а в Калининграде - до 18 м/с. Сообщений о пострадавших из-за стихии, крупных авариях на объектах энергетики и ЖКХ не поступало.