В Подмосковье разрешенные Роспотребнадзором спортивные мероприятия пройдут без зрителей

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Согласованные с Роспотребнадзором массовые спортивные мероприятия в Подмосковье будут проводиться без зрителей с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщил в Instagram министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

"В период с 28.10 по 07.11 приостанавливается проведение массовых физкультурных, спортивных мероприятий. Исключения составят всероссийские и областные соревнования по согласованию с Роспотребнадзором. Они будут проводиться без присутствия зрителей, с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм (в том числе при организации мероприятий будут разведены потоки спортсменов и обеспечивающего персонала)", - говорится в сообщении.

Он также добавил, что в период нерабочих дней приостанавливается работа физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов и бассейнов.

"Для детей, обучающихся в государственных и частных образовательных организациях по программам дополнительного образования или спортивной подготовки (секции, спортивные школы), в период с 28.10.2021 по 07.11.2021 устанавливаются каникулы", - отметил Абаренов.

Он также уточнил, что при этом запрет для занятий спортом на свежем воздухе не вводится, придомовые спортивные площадки будут доступны для посещения при соблюдении необходимых санитарно-эпидемиологических норм.

Власти Москвы и Подмосковья из-за ситуации с коронавирусом объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В это время в городе и области будут закрыты кафе и рестораны, торговые центры и непродовольственные магазины, а также организации сферы услуг, школьники уйдут на каникулы.