СМИ: порядка 4 тыс. мигрантов отправятся с юга Мексики к столице

МЕХИКО, 23 октября. /ТАСС/. Караван мигрантов из около 4 тыс. человек в субботу, как ожидается, покинет город Тапачула в штате Чьяпас на юге Мексики и отправится в столицу страны. Об этом сообщил в пятницу телеканал Televisa.

Речь идет об одной из самых крупных за последние годы организованных групп выходцев из иностранных государств. В ее состав входят граждане Гаити, Гватемалы, Гондураса, Сальвадора и ряда других наименее благополучных стран региона. В Мехико они намерены обратиться к властям с просьбой предоставить им документы, позволяющие находиться в республике и перемещаться по ее территории на законных основаниях.

Национальная комиссия по правам человека в пятницу призвала федеральные и региональные власти обеспечить безопасность мигрантов и воздержаться от применения силы по отношению к ним. Ранее сотрудники Миграционной службы Мексики при поддержке бойцов Нацгвардии рассеяли в штате Чьяпас две группы пытавшихся добраться до США иностранных граждан общим числом около 800 человек.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 29 августа заявил, что власти продолжат сдерживать миграционные потоки. При этом он добавил, что необходимо решать проблемы, вынуждающие людей покидать свои страны. Кроме того, по его мнению, США следует предоставлять стипендии и выдавать временные рабочие визы жителям республик Центральной Америки.