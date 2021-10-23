В "Векторе" назвали вакцинацию от COVID-19 не только личным, но и коллективным благом

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции защищает от ковида не только человека, который сам привился, но и того, кому вакцинация противопоказана, а также ограничивает распространение инфекции среди детей, сообщили ТАСС в центре "Вектор" Роспотребнадзора.

"Вакцинация - это не только средство личной защиты, но и коллективное благо. Привив максимальное число жителей нашей страны, мы получаем возможность прервать цепочки передачи инфекции и не подпустить ее к наиболее уязвимым категориям граждан, имеющим противопоказания к вакцинации, а также ограничить распространение инфекции среди детского населения", - говорится в сообщении.

В "Векторе" также отметили, что почти за год применения вакцины "Эпиваккорона", которой привиты около 3 млн человек, препарат доказал свою эффективность и ареактогенность - он не вызывает серьезных неблагоприятных явлений.

"Мировой опыт вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции показывает, что применение вакцин позволяет принципиально снизить риски для здоровья. В случае контакта с вирусом привитый человек заражается гораздо реже и существенно легче переносит заболевание. Использование зарегистрированных в Российской Федерации эффективных и безопасных вакцин является самым простым и надежным способом защиты собственного здоровья и здоровья близких", - добавили в центре.

В России на сегодняшний день зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник лайт" и "Эпиваккорона-Н".