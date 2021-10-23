В Ингушетии два мальчика побили мировые рекорды по стойке в планке и отжиманиям

МАГАС, 23 октября. /ТАСС/. Одиннадцатилетний Абдул-Рахим Гетагазов, простоявший в планке 11 часов 11 минут и 11 секунд, и девятилетний Ибрагим Льянов, в один подход отжавшийся от пола 11 111 раз, установили в Ингушетии два мировых рекорда, которые были зафиксированы представителями Книги рекордов России.

"В 1980 году 41-летний японец Минору Йошида поставил мировой рекорд по отжиманиям, его результат был 10 500 отжиманий. Мы очень хотели, чтобы юный представитель нашего народа 9-летний Ибрагим Льянов доказал, что он лучший и среди детей, и взрослых. Восемь часов подряд мальчик отжимался и его результат за один подход составил 11 111 раз. А Абдул-Рахим Гетагазов простоял в планке 11 часов 11 минут и 11 секунд, достигнув мирового рекорда среди всех возрастов, вообще предыдущий рекорд составлял 9 часов 30 минут, но он, поскольку ему 11 лет, решил поставить символичный рекорд", - сказал журналистам директор спортивного клуба "Чингиз" Джабраил Барахоев.

По его словам, Льянов отжимался с 10 часов утра и до 6 часов вечера, перед установлением рекордов оба мальчика прошли медицинское обследование. По данным пресс-службы Книги рекордов России, Гетагазов простоял в планке 11 часов 11 минут 11 секунд и установил абсолютный мировой рекорд.

"Только что был побит абсолютный мировой рекорд по отжиманиям, который ранее был установлен 41 год назад японцем. Ибрагим Льянов перешагнул этот порог с результатом 11 111 повторений, объявляю рекорд официально зафиксированным", - сказал журналистам после установления рекорда Льяновым главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

Оба мальчика являются воспитанниками спортивного клуба "Чингиз", в котором занимаются борьбой.

Летом 2019 года на тот момент шестилетний Ибрагим Льянов побил мировые рекорды по количеству отжиманий от пола за один подход - 4 445 раз и на большее их количество за два часа - 3720 раз. Фиксацию рекордов провел главный эксперт Книги рекордов России категории "Фитнес" Андрей Лобков на стометровой башне Согласия в Магасе.