Гидрометцентр предупредил о мокром снеге в Москве в предстоящие выходные

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Некомфортная погода с порывистым ветром, мокрым снегом и дождем ожидается в предстоящие выходные в столичном регионе, сообщил ТАСС руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В воскресенье значительное понижение [температуры], днем и ночью от ноля до пять градусов со знаком плюс, но по сравнению с 12-13 [градусами тепла в пятницу] - сильное понижение. Облачная погода с осадками и осадки во всех трех видах - снег, мокрый снег и дождь. Некомфортная погода, и еще порывы ветра до 15 м/с", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что по ощущениям температура будет казаться отрицательной. "Потому что при влажном воздухе, осадках и порывах ветра некомфортно, [появляется] ощущение зябкости", - пояснил метеоролог.

В субботу, по словам Вильфанда, будет "подготовительный к похолоданию" день. Температура днем максимум поднимется до 7-9 градусов тепла, по области - до плюс пяти. Также прогнозируется небольшой дождь.