Омбудсмен предложила разрешить допуск на концерты по QR-коду в нерабочие дни в Москве

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских предложила уравнять в правах столичные театры и музеи, посещение которых в нерабочие дни разрешено по QR-кодам, с концертными площадками, оказавшимися под запретом в этот период. Об этом говорится в письме мэру Москвы Сергею Собянину, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Власти столицы из-за ситуации с коронавирусом объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период театры и музеи продолжат принимать зрителей, но только при предъявлении QR-кода и при наличии защитных масок. Допустимая заполняемость помещений составит не более 50%.

"Конституционный суд РФ неоднократно подчеркивал, что из принципа юридического права (ст. 19 Конституции РФ) вытекает требование, в силу которого однородные по своей юридической природе отношения должны регулироваться одинаковым образом. <…> Это означает, что субъект РФ не в праве предоставлять преимущества театрам, музеям и федеральным учреждениям культуры перед иными организациями исполнительных искусств, включая концертные залы и концертные площадки, в том числе частные, поскольку деятельность и тех и других регулируется одним и тем же законом, являясь по сути тождественной", - отмечается в письме.

Шпигальских просит внести изменения в п. 40.5 указа мэра Москвы от 21 октября 2021 года № 62-УМ, разрешив допуск посетителей на концертные площадки на тех же условиях, что будут действовать для театров и музеев.

Общественный омбудсмен добавила, что отрасль организации исполнительских искусств "находится на грани банкротства". "Ни один концерт, проведенный с момента частичного снятия запрета на их проведение в 2020 году и до настоящего момента не принес прибыли", - указывается в письме.