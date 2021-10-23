Эксперт посоветовал людям с медотводом к вакцинации от COVID-19 уехать за город

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Гражданам, которые имеют медицинский отвод к вакцинации от коронавируса, желательно перейти на удаленный режим работы и уехать за город, а также строго соблюдать масочный режим, чтобы максимально обезопасить себя от заболевания. Это мнение высказал ТАСС основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

"Людям, у которых есть медотвод от вакцинации против COVID-19, нужно максимально ограничить контакты, перейти на удаленку, может, уехать в Подмосковье, за город и жестко соблюдать масочный режим", - считает эксперт.

Он добавил, что есть категории граждан, у который медотвод может быть пожизненным: "Такие люди наиболее уязвимы перед вирусом, и им нужно особым образом о себе заботиться. Им нельзя позволить себе такой же образ жизни, как у вакцинированных".

Ранее доктор медицинских наук, замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова сообщила ТАСС, что абсолютным противопоказанием к вакцинации против коронавирусной инфекции может быть только тяжелая аллергическая реакция в анамнезе на препарат или его компоненты, в остальных случаях противопоказания временные.