Синоптики рассказали, какая погода ожидается зимой в горах в Сочи

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют в горах Сочи снежный декабрь, покрова должно быть достаточно, чтобы начать сезон вовремя, сообщил ТАСС замначальника отдела центра мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Краснодарского края Александр Колесник.

"Введение курортного сезона в Сочи планируется по графику в декабре, то есть с декабря снега должно быть достаточно, дефицита в нем испытывать не будут", - сказал Колесник.

Он отметил, что в настоящее время наблюдается постепенное снегонакапливание и под действием температурного фона в ближайшее время прогнозируется мокрый снег. Со следующей недели ожидается понижение температуры, что еще больше скажется на процессе накапливания.

Эксперт подчеркнул, что декабрь в Сочи непредсказуемый и в период похолодания внезапно могут случиться резкие потепления. Вместе с тем синоптики убедились, что погода в Сочи все больше соответствует календарности и осень это подтвердила. "Об этом говорят температурные фоны, которые прогнозируются на конец месяца с дальнейшим переходом температуры на ноябрь",- пояснил он.

Зима 2020 года выдалась в Сочи неравномерной, в декабре температура воздуха держалась на уровне 12-14 градусов выше нуля, в январе и вовсе фиксировался температурный рекорд в 21 градус тепла. В феврале раньше времени зацвели многие растения, но затем тепло сменилось снегопадом, сезон катания в горах Сочи продлили до середины апреля.