Новые международные авиарейсы из Махачкалы планируют открыть к лету 2022 года

МАХАЧКАЛА, 23 октября. /ТАСС/. Новые международные рейсы в Азербайджан, Киргизию, Узбекистан и Белоруссию планируется открыть к лету 2022 года из аэропорта Махачкала, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтуризма Дагестана.

"Ведутся переговоры о возобновлении полетов в Казахстан (Актау) и открытии новых направлений в Азербайджан, Киргизию, Узбекистан и Белоруссию, которые планируется открыть летом 2022 года", - сказал представитель министерства.

По его словам, благодаря открытию международного терминала аэропорта в августе этого года количество международных рейсов заметно выросло, также ожидается значительный рост турпотока в Дагестан.

"Это (открытие терминала - прим. ТАСС) позволило открыть ряд новых международных воздушных линий в Таджикистан (Душанбе, Худжанд, Куляб) и Египет (Хургада, Шарм-эш-Шейх). Также в настоящее время выполняются полеты в Турцию (Стамбул) и Объединенные Арабские Эмираты (Дубай)", - пояснил представитель Минтуризма Дагестана.

Международный терминал аэропорта Махачкала был открыт в августе. Пропускная способность нового терминала - 190 человек в час, он позволяет обслуживать до 300 тыс. человек в год, что втрое больше пропускной способности старого терминала. Как ранее сообщали в пресс-службе аэропорта, за девять месяцев 2021 года его пассажиропоток составил свыше 1 млн 480 тыс. человек, что на 50% больше, чем за аналогичный период 2020 года и на 29,7% больше, чем в "доковидном" 2019 году.