Вильфанд заявил, что 25 октября в Москве станет самым холодным днем на предстоящей неделе

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Предстоящая неделя в столичном регионе начнется с похолодания. Понедельник будет самым холодным днем в ближайшие 10 дней, ожидается два-четыре градуса тепла. К четвергу потеплеет до 13 градусов, сообщил в субботу ТАСС руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ночные температуры уже сугубо отрицательные в понедельник, минус один-три градуса, а по области даже до минус шести градусов. Дневные температуры будут максимальные два-четыре [градуса тепла], а по области даже еще ниже, до ноля. Самый холодный день будет в течение ближайших десяти дней. Хотя облачно с прояснениями, но без осадков, и ветер успокоится. Будут прояснения, солнышко будет", - сказал собеседник агентства.

Вторник также должен пройти без осадков, днем обещают температуру пять-семь градусов тепла, а в среду в диапазоне шесть-восемь градусов выше ноля.

"Насчет смены колес каждый должен принимать решение самостоятельно. У кого-то колеса шипованные, у кого-то нет. Если нешипованные, то я бы смело рекомендовал - можно уже менять. Потому что температура сейчас часто будет ниже пяти градусов, даже днем. А если длительный период такой температуры, ниже плюс пяти градусов, то ухудшается эластичность резины, ухудшается качество сцепления", - добавил метеоролог.

При этом, по его словам, в предстоящий четверг температура воздуха значительно повысится, до 8-13 градусов тепла, а выходные будут прохладными.