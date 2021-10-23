Вильфанд предупредил о погодных аномалиях в Якутии и на Чукотке в ближайшие дни

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Аномально теплая для региона погода ожидается в ближайшие дни в Якутии. На Чукотку придет аномальный холод. Об этом в субботу ТАСС сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень большая аномалия температуры, на 8-12 градусов выше нормы - это Красноярский край и Якутия. Но нормы там низкие. Поэтому в Якутии температуры ночные от минус четырех до минус 12, а днем от ноля до минус четырех. Это невероятное тепло для якутян в это время", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что такая температура будет держаться с субботы до середины недели.

На Чукотке и Камчатке, наоборот, ожидают аномальный холод: отклонение от нормы на 9-11 градусов. По словам Вильфанда, там уже наступает "суровая зима". С 24 до 27 октября минимальные показания температуры воздуха составят 25-28 градусов ниже ноля.