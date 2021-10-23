{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прокуратура в Бурятии проверит сообщения о черной воде в Байкале

В Росприроднадзоре сообщили, что причиной изменения цвета воды стало отмирание и выброс водорослей

ТАСС, 23 октября. Байкальская природоохранная прокуратура начала проверку сообщений о черной воде в озере Байкал возле села Дубинино в Бурятии. Об этом сообщила журналистам в субботу пресс-служба ведомства.

"По предварительным данным Росприроднадзора, мазутного загрязнения нет, имеется изменение цвета по причине отмирания и выброса водоросли. Но прокуратура все равно организовала проверку, направила специалистов для отбора проб. Информация будет после получения лабораторных исследований", - говорится в сообщении.

Ранее фотографии с почерневшей водой были опубликованы в соцсетях.

Теги
РоссияБурятия
Число заразившихся коронавирусом в ХМАО превысило 80 тыс. с начала пандемии
За минувшие сутки в регионе выявили 249 новых случаев COVID-19
Читать полностью