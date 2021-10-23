Прокуратура в Бурятии проверит сообщения о черной воде в Байкале

ТАСС, 23 октября. Байкальская природоохранная прокуратура начала проверку сообщений о черной воде в озере Байкал возле села Дубинино в Бурятии. Об этом сообщила журналистам в субботу пресс-служба ведомства.

"По предварительным данным Росприроднадзора, мазутного загрязнения нет, имеется изменение цвета по причине отмирания и выброса водоросли. Но прокуратура все равно организовала проверку, направила специалистов для отбора проб. Информация будет после получения лабораторных исследований", - говорится в сообщении.

Ранее фотографии с почерневшей водой были опубликованы в соцсетях.