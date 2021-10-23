Лечебные программы Кавминвод помогают в борьбе с коронавирусом и его последствиями

ПЯТИГОРСК, 23 октября. /ТАСС/. Лечебно-оздоровительные программы по реабилитации и восстановлению переболевших коронавирусом разработаны и применяются в санаториях Кавминвод Ставропольского края. В борьбе с коронавирусом и его последствиями активно используют минеральные источники, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе городской администрации Железноводска.

"Употребление минеральных вод на курорте всегда было показано для общего укрепления иммунитета. Хорошее состояние иммунной системы человека повышает шансы легко перенести заболевание, а также восстановить силы организма после перенесенного заболевания", - рассказал глава Железноводска Евгений Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.

Он отметил, что помимо этого высокоионизированный лесной воздух с лечебными фитонцидами и разработанные методики использования лечебных терренкуров с комплексом дыхательных процедур, дозированными физическими нагрузками и мониторингом вентиляции легких помогут быстро и качественно восстановить работу легких. Это особенно важно для тех, кто переболел коронавирусом, поскольку они часто сталкиваются с ухудшением работы легких, сердечно-сосудистой системы и работы мозга.

Отмечается, что в санаториях созданы лечебно-оздоровительные программы по реабилитации и восстановлению переболевших COVID-19. В основе программ - традиционные методы бальнео-, дието- и физиотерапии, а также мониторинг вентиляции легких, дыхательная гимнастика и физические нагрузки.

"Показанием к реабилитации в санатории может быть одышка при минимальной нагрузке, быстрая утомляемость, мышечная слабость и боль в мышцах, тремор рук, нарушение цикла сна и бодрствования, депрессия и страх. Программы восстановления после коронавирусной инфекции разрабатываются с учетом индивидуальных особенностей каждого гостя курорта", - сказано в пресс-релизе.