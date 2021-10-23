В Дагестане аграрии собрали рекордные 218 тыс. тонн винограда

МАХАЧКАЛА, 23 октября. /ТАСС/. Аграрии в Дагестане в 2021 году собрали рекордные 218 тыс. тонн винограда. Это на почти 10 тыс. тонн больше, чем в прошлом году, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"По состоянию на 22 октября, валовый сбор винограда в Дагестане по предварительным данным составил 218 тыс. тонн, что больше прошлогоднего показателя почти на 10 тыс. тонн. И это при том, что год выдался крайне тяжелым, в период уборки винограда шли затяжные обильные осадки, которые создали немалые сложности. Благодаря предпринятым усилиям со стороны Минсельхозпрода РД, муниципальных органов власти и, прежде всего, самих виноградарческих хозяйств удалось минимизировать ущерб и обеспечить уборку урожая", - цитирует пресс-служба первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарипа Шарипова.

По информации регионального Минсельхоза, в последние годы виноградарство в республике получает большую государственную поддержку, отрасль стремительно развивается.

В настоящее время общая площадь виноградников в республике составляет 26,4 тыс. га, из которых 22,4 - плодоносящие насаждения.