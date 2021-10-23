В России за сутки зарегистрировали 1 075 смертей из-за коронавируса. Это новый максимум

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Максимум по числу летальных исходов из-за коронавируса обновляется в России пятый день подряд - за минувшие сутки в стране зарегистрировали 1 075 смертей против 1 064 днем ранее, следует из опубликованных в субботу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Всего, по информации штаба, с начала пандемии умерли 229 528 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,8%, следует из данных штаба.

В частности, в Москве за сутки зарегистрировали 82 смерти, в Санкт-Петербурге - 67, в Краснодарском крае и Нижегородской области - по 42, в Башкирии - 35, в Ростовской, Свердловской областях и Ставропольском крае - по 34.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 37 678, до 8 205 983. Это также новый максимум с начала пандемии.

Таким образом, максимум по числу заразившихся за сутки в стране обновился уже в третий раз подряд. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,46%.

В частности, за сутки выявили 2 783 случая в Московской области, 997 - Самарской области, 761 - в Нижегородской области, 729 - в Воронежской области, 667 - в Республике Башкортостан.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 833 318, следует из сообщения штаба.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 26 077, до 7 143 137. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 87% от общего числа заразившихся.

В частности, в Москве число выздоровевших возросло на 3 986, в Санкт-Петербурге - на 2 887, в Подмосковье - на 2 333, в Крыму - на 823, в Самарской области - на 752, в Башкирии и Ульяновской области - на 649 и 630 соответственно.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 7 803 против 8 166 днем ранее, до 1 761 650. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,45%.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,45%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 82 против 79 днем ранее. Всего в городе умерли 30 619 человек (1,74% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 3 986, до 1 556 721. Сейчас в столице, по данным штаба, продолжают лечение 174 310 человек.

В новость внесена правка (11:29 мск) - передается с исправлением числа умерших в Башкирии, верно - 35.