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Пандемия COVID-19

Умерла журналист "Эха Москвы" Майя Пешкова

Она болела ковидом
Майя Пешкова Александра Мудрац/TACC
Описание
Майя Пешкова
© Александра Мудрац/TACC

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Журналист радиостанции "Эхо Москвы" Майя Пешкова умерла в ночь на субботу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

"Журналист "Эха" Майя Пешкова ушла из жизни. Ковид", - написал он. На сайте радиостанции уточняется, что Пешкова умерла в ночь на субботу.

Майя Пешкова - известный автор, литературный критик, обозреватель радиостанции "Эхо Москвы", родилась 22 сентября 1946 года. На "Эхо" пришла в 1992 году, была автором программ "Непрошедшее время", "Книжное казино", "Детская площадка", "Титульный лист", "Книги и вокруг".

Пешкова - лауреат премии Артема Боровика (2010) в номинации "Радио" за цикл радиопрограмм "Победа", была награждена серебряной медалью Александра Блока (2006) за цикл передач "Непрошедшее время".

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