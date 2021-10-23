Умерла журналист "Эха Москвы" Майя Пешкова

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Журналист радиостанции "Эхо Москвы" Майя Пешкова умерла в ночь на субботу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

"Журналист "Эха" Майя Пешкова ушла из жизни. Ковид", - написал он. На сайте радиостанции уточняется, что Пешкова умерла в ночь на субботу.

Майя Пешкова - известный автор, литературный критик, обозреватель радиостанции "Эхо Москвы", родилась 22 сентября 1946 года. На "Эхо" пришла в 1992 году, была автором программ "Непрошедшее время", "Книжное казино", "Детская площадка", "Титульный лист", "Книги и вокруг".

Пешкова - лауреат премии Артема Боровика (2010) в номинации "Радио" за цикл радиопрограмм "Победа", была награждена серебряной медалью Александра Блока (2006) за цикл передач "Непрошедшее время".