Ставрополье планирует сохранить уровень господдержки производства молока в 2022 году

СТАВРОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья намерены сохранить уровень поддержки молочного животноводства в 2022 году. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства региона Алексей Крисан.

"Три вида поддержки [данной отрасли] у нас составили порядка 400 млн рублей, и они будут сохранены на следующий год. У нас будет и еще два вида поддержки", - сказал он в интервью региональному телеканалу "Свое ТВ".

По данным краевого Минсельхоза, с начала 2021 года в крае произведено 375 тыс. литров молока. Порядка 27% в общем производстве занимает доля сельскохозяйственных предприятий, 60% - личные подсобные хозяйства и 10% - крестьянские (фермерские) хозяйства. Общая сумма поддержки отрасли животноводства на Ставрополье в 2021 году составит порядка 700 млн рублей.

Производство молока в Ставропольском крае снижалось несколько лет подряд. Среди причин специалисты называли уменьшение поголовья молочного направления из-за снижения рентабельности. Господдержка позволяет производителям компенсировать часть затрат на закупку поголовья, с 2018 года крупные предприятия начали наращивать численность содержащегося молочного стада. Ранее Крисан отмечал, что реализация инвестпроектов в этой отрасли позволит нарастить объемы производства молока на 40% в ближайшие три года.