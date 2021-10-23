В реках Кубани и Адыгеи ожидается подъем уровня воды из-за ливней

КРАСНОДАР, 23 октября. /ТАСС/. Подъем уровня воды местами с превышением неблагоприятных отметок в результате непогоды 24 и 25 октября прогнозируется в реках и водотоках бассейна реки Кубань, реках Республики Адыгея и Черноморского побережья. Об этом в субботу сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

"На реках, малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории [Краснодарского] края (Мостовский, Лабинский, Отрадненский, Апшеронский, Курганенский районы), на юго-западных притоках реки Кубань (Северский, Абинский, Крымский районы, Горячий Ключ), реках Республики Адыгея и Черноморского побережья (Геленджик, Туапсинский район) ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении.

По данным Краснодарского ЦГМС, в течение суток 24 октября, ночью, утром и в первой половине дня 25 октября в крае прогнозируются сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.