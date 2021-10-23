Одностороннее движение от Адлера до Красной Поляны отменили после недовольства жителей

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Власти Сочи приняли решение возобновить движение по автотрассам в направлении Красной Поляны в двустороннем режиме, который действовал прежде. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе администрации города.

Накануне жители сел Молдовка и Липники перекрыли автодорогу, ведущую на Красную Поляну, движение на которой сделали односторонним. Как сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил сложившуюся ситуацию с министром транспорта РФ. Они решили отменить изменения и возобновить движение по автотрассам в направлении Красной Поляны в прежнем режиме.

В сообщении пресс-службы администрации говорится о том, что дальнейшие изменения, направленные на повышение уровня безопасности дорожного движения, будут проводить после детальной проработки и создания необходимой дорожно-транспортной и инженерной инфраструктуры с учетом мнения жителей населенных пунктов, прилегающих к автодорогам.