"Ельцин центр" не будет сотрудничать с Вадимом Самойловым после Ural Music Night

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. "Ельцин центр" не будет сотрудничать с музыкантом Вадимом Самойловым из-за его высказываний на Ural Music Night в Екатеринбурге. Об этом говорится в Instagram-аккаунте организации в субботу.

В ходе выступления Самойлов резко высказался о "Ельцин центре", сексуальных меньшинствах и людях, которые придерживаются либеральных политических взглядов.

"Оставляем за собой право прекратить сотрудничество с организаторами "Ночи музыки" и надеемся никогда более не видеть г-на Самойлова в стенах "Ельцин центра", - говорится в сообщении.

Ural Music Night проходила накануне ночью. На фестивале было организовано 60 площадок. Хедлайнерами в этом году стали Iowa, группа "Каста", Клава Кока, ЛСП, Вадим Самойлов, Billy's Band и другие.

"Уральская ночь музыки" проходит в Екатеринбурге с 2015 года, это крупнейший в России однодневный музыкальный фестиваль. В 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции фестиваль был перенесен на октябрь 2021 года. Максимальное число зрителей составило около 170 тыс. Традиционно на Ural Music Night были представлены практически все направления музыки - от классики, джаза, фанка, этнической и народной музыки, рока, инди, поп-музыки, электроники до металла и городского шансона.