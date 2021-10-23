Нарышкин вручил награды победителям Всероссийского конкурса краеведов

ДМИТРОВ /Московская область/, 23 октября. /ТАСС/. Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин вручил в субботу награды победителям Всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью. Церемония прошла в музейно-выставочном комплексе музея-заповедника "Дмитровский Кремль".

"Вы, финалисты, все являетесь победителями и представляете всю нашу бескрайнюю страну: от Ставрополья до Хабаровска и от Выборга до Кузбасса. Как в капле дождя отражается небо, так же и в истории отдельного города, села, деревни отражается судьба нашей огромной и великой страны. Наверное, справедливо сказать, что изучение истории родного края формирует то удивительное, гордое и щемящее чувство Родины, - сказал председатель РИО. - Искренне поздравляю вас с заслуженной наградой и с признанием".

Нарышкин поблагодарил всех участников конкурса за бесценную и благородную подвижническую работу. Глава СВР подчеркнул, что отечественная история вместе с великой отечественной литературой и родным языком составляют основу и национальной идентичности, и национального самосознания.

Организаторами конкурса краеведов являются Российское историческое общество и фонд "История Отечества". Проект состоит из трех этапов, проводится ежегодно с 2019 года и реализуется на территории всех восьми федеральных округов РФ.

Как рассказала в беседе с ТАСС координатор научных и региональных проектов фонда "История Отечества" Наталья Антоненко, в финал вышли 27 победителей. "По идее должны были выйти 24 победителя - по три из восьми федеральных округов. Но получилось, что в двух федеральных округах - Приволжском и Центральном - было самое большое количество поданных заявок, больше конкуренция, и поэтому от этих округов прошло больше финалистов", - сказала она. Всего было подано 178 заявок от представителей 50 регионов из восьми федеральных округов.

На церемонии награждения присутствовали 23 из 27 финалистов. Согласно информации организаторов, призовой фонд предполагал выплату в 150 тыс. рублей за первое место, за второе - 100 тыс. рублей, за третье место - 50 тыс.