Эксперт: онкобольным можно привиться от ковида через три месяца после агрессивной терапии

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Людям с онкологическими заболеваниями следует вакцинироваться от коронавируса либо за три месяца до начала агрессивной терапии или же спустя три месяца после ее проведения. Об этом заявил директор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист - онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн радиостанции " Говорит Москва ".

"Предположим, пациент находится в фазе агрессивной терапии, и его сейчас нельзя прививать. Три месяца до и три месяца после агрессивного лечения пациенту нужно реабилитироваться. Кроме того, онкологические пациенты - это хронические больные, они находятся под наблюдением у своих врачей. <...> Пациента нужно привить тогда, когда пройдет этот трехмесячный срок, или за три месяца до проведения агрессивной терапии", - сказал он.

Если пациент привит, хирурги смелее берутся за тяжелые случаи, отметил онколог. "Самая тяжелая группа пациентов - это те, у которых мы оперируем, например, легкое или головной мозг. И вдруг у такого вспыхивает коронавирусная инфекция. Тогда получается двойная нагрузка. Оперированные легкие не дышат. Выходить такого пациента - это просто казуистика. Если пациент привит, мы смелее берем его на агрессивную хирургию", - добавил онколог.