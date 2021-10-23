Власти Тувы ограничили работу нескольких отраслей с 30 октября по 7 ноября

ТАСС, 23 октября. Власти Тувы вводят в регионе новые ограничения, согласно которым предприятия сферы обслуживания, торговли, общественного питания, будут закрыты с 30 октября по 7 ноября, на этот период также не будет работать общественный транспорт. Соответствующие меры предусмотрены в указе главы республики, сообщили ТАСС в правительстве региона.

"Указ уже вышел. В пункте 11 перечислены учреждения, которые закрываются на этот период", - сообщил собеседник агентства.

Согласно документу, с 30 октября по 7 ноября приостановят деятельность торговых центров, торговых комплексов, а также торгово-развлекательных центров, предприятий общественного питания, непродовольственной торговли, организаций культуры и спорта, предприятий сферы услуг, предоставление государственных и муниципальных услуг (кроме регистрации смерти), работу общественного транспорта в Кызыле. Гостиницы могут заселять только граждан, находящихся в служебных командировках. Неработающие граждане старше 60 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции.

С 25 октября по 7 ноября в Туве объявили школьные каникулы. С 25 октября вход в здания органов власти Тувы и местного самоуправления будет только при предъявлении QR-кода или медицинского заключения об отводе от вакцинации. Также QR-код или ПЦР-тест потребуются с 8 ноября для посещения объектов культуры, спорта, общественного питания, торговых центров, церемоний регистрации брака.

По данным республиканского Минздрава, в регионе наблюдается постепенный рост заболеваемости коронавирусом. За 22 октября зарегистрировали 71 новый случай, на аппарате ИВЛ находятся 24 человека, число больных в тяжелом состоянии также постепенно растет. Свободный коечный фонд составляет 27,1%. Дополнительные 70 коек развернуты в Республиканской детской больнице, 100 - в инфекционной больнице.