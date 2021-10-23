Десятки болгарских школьников приняли участие в днях российских университетов в Софии

СОФИЯ, 23 октября. /ТАСС/. Двухдневная просветительская выставка российских университетов "За знаниями в Россию", направленная на продвижение российского профессионального образования в странах Европы, завершилась в субботу в Русском доме в Софии. Ее участниками стали десятки болгарских школьников, которые вместе с родителями смогли познакомиться с возможностями получения высшего образования в лучших российских вузах.

"В очном формате на выставке в Софии присутствовали представители Высшей школы экономики, Финансового университета при правительства РФ, Московского авиационного института и Южного федерального университета. Несколько российских университетов представили свои образовательные программы онлайн. Наши гости смогли не только ознакомиться с различными учебными программами, прослушать доклады и лекции, поучаствовать в мастер-классах, но и подать заявку на участие в отборе на бесплатное обучение в России. Проект инициирован и организован при поддержке Россотрудничества и его представительства в Болгарии", - рассказала корреспонденту ТАСС руководитель Российского культурного-информационного центра (Русского дома) в Софии Ольга Широкова.

Она уточнила, что для болгарских абитуриентов в российских высших учебных заведениях на 2022 год выделено 220 мест, из которых более 70 уже занято.

"За знаниями в Россию" - проект, разработанный Россотрудничеством, в рамках которого реализуется серия мероприятий просветительского характера. Его целью является популяризация российского профессионального образования и привлечение на учебу в Россию иностранных граждан и соотечественников.