Китай принял закон о домашнем воспитании, нацеленный на снижение учебной нагрузки на детей

ПЕКИН, 23 октября. /ТАСС/. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) в субботу проголосовал за принятия закона "О содействии домашнему воспитанию", целью которого является снижение учебной нагрузки на детей. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Соответствующие решение было принято по итогам 31-й сессии ПК ВСНП 13-го созыва, которая прошла в Пекине с 19 по 23 октября.

Как передает агентство, закон предусматривает, что родители или другие опекуны несовершеннолетних граждан несут ответственность за домашнее воспитание. В свою очередь государство, образовательные учреждения и общество оказывают поддержку и соответствующие услуги в этой области, дают рекомендации.

В ответ на стремление страны снизить нагрузку на учащихся закон требует, чтобы местные органы власти принимали меры по сокращению объема домашних заданий, а также дополнительного внеклассного образования, передает "Синьхуа". Закон запрещает родителям и опекунам несовершеннолетних чрезмерно загружать своих детей. Кроме того, они обязаны надлежащим образом организовывать время ребенка для учебы, отдыха, досуга и занятий спортом, играть активную роль для предотвращения развития у детей онлайн-зависимости.

Как сообщает "Синьхуа", китайские учащиеся, отягощенные учебной нагрузкой, часто испытывают проблемы со сном, страдают близорукостью, имеют слабую физическую подготовку. Для решения этой проблемы в июле был опубликован ряд руководящих принципов, которые призывали учебные заведения пересмотреть политику домашних заданий и улучшить процесс обучения в классе.