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Пандемия COVID-19

Жителям Китая сделали свыше 2,24 млрд прививок от коронавируса

Население страны составляет 1,41 млрд человек

ПЕКИН, 23 октября. /ТАСС/. Китайские медики в ходе кампании массовой вакцинации населения сделали свыше 2,24 млрд прививок от коронавируса. Об этом сообщил в субботу Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

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Как следует из заявления, опубликованного на сайте ведомства, по данным на 22 октября, по всей стране сделали 2 243 018 000 прививок от коронавируса.

Население Китая составляет 1,41 млрд. В июне китайский эпидемиолог Шао Имин заявил, что для выработки коллективного иммунитета необходимо полностью привить 80-85% жителей. 29 сентября власти Китая сообщили о том, что полностью завершили процесс вакцинации 1,047 млрд человек.

Вакцинация приоритетных групп населения в Китае началась 15 декабря 2020 года. К настоящему моменту четыре вакцины китайского производства получили одобрение для выхода на внутренний рынок, еще три препарата получили разрешение на экстренное использование.

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КитайПандемия COVID-19
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