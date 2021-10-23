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Пандемия COVID-19

В Эстонии прошла акция протеста против вакцинации и ограничений

В ней приняли участие депутаты парламента от ультраправой Консервативной народной партии, а также члены военизированной организации "Солдаты Одина"

ТАЛЛИН, 23 октября. /ТАСС/. Несколько тысяч человек провели в субботу в Таллине акцию протеста против коронавирусных ограничений.

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Как сообщила газета Postimees, акция была организована фондом "В защиту семьи и традиций". Участники требовали от правительства прекратить разделять общество по факту наличия паспорта вакцинации, выступали против прививочной кампании, а также призывали граждан к акциям гражданского неповиновения.

В мероприятия приняли участие также депутаты Рийгикогу (парламента) от ультраправой Консервативной народной партии, а также члены военизированной организации "Солдаты Одина". Как отметил оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Вальдо Пыдер, акция протеста была официально зарегистрирована в полиции.

Прививку от коронавируса в Эстонии сделали 779 497 человек, что составляет более 58% населения страны, при этом 735 562 жителя завершили курс вакцинации. Показатель заболеваемости ковидом составляет в Эстонии 1 238 случаев на 100 тыс. человек за последние 14 дней.

Теги
ЭстонияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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