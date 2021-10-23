В трех районах Курской области следователи проверяют факты продажи медперсоналом QR-кодов

ТАСС, 23 октября. Следователи в трех районах Курской области проводят проверку по фактам продажи медперсоналом поддельных QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил в субботу губернатор Курской области Роман Старовойт в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Мы уже как две недели ввели требования к QR-кодам и с этого момента наблюдали вспышку в соцсетях предложений о подделке этих кодов. За последнее время выявили несколько таких фактов продажи медицинским персоналом. Сейчас проводятся следственные мероприятия в трех районах области", - сказал Старовойт.

По его словам, в регионе половина проходящих лечение заявила, что ранее сделала прививку от коронавируса. "Примерно 50% говорят, что вакцинировались. Но на деле оказывается, что вакцинация ненастоящая", - добавил Старовойт.

С начала пандемии в Курской области выявили 63 564 случая заражения коронавирусом, из них 55 692 человека выздоровели, 1 563 пациента умерли. Для некоторых категорий граждан в регионе обязательную вакцинацию увеличили до 80%, первым компонентом вакцины на 22 октября привились более 448 тыс. человек (свыше 62% от плана), завершили вакцинацию более 414 тыс. человек. В Курской области с марта 2020 года ввели режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах, других местах массового пребывания людей.

С 25 октября по 7 ноября в регионе объявили нерабочие дни, продолжат работу только продовольственные магазины, аптеки, почта, пункты вакцинации, а также детские магазины, продающие детское питание, специализированные магазины по продаже медицинских изделий. При условии вакцинации сотрудников и допуска посетителей по QR-коду разрешили работу кафе и ресторанов, непродовольственных магазинов с отдельным входом.