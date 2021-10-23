Предприятия торговли и услуг Удмуртии в нерабочие дни откроют только для вакцинированных

ТАСС, 23 октября. Посещать организации сферы торговли и услуг в Удмуртской Республике в период нерабочих дней можно будет только вакцинированным от коронавируса или переболевшим инфекцией, а также имеющим отрицательный ПЦР-тест. Об этом в субботу сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в Instagram .

"С 30 октября 2021 года до 7 ноября 2021 года торгово-развлекательные центры, предприятия общественного питания, СПА-салоны, салоны красоты, парикмахерские, солярии, массажные салоны, бани, сауны работают только при условии измерения температуры на входе и наличия у работников и посетителей документов о вакцинации либо о перенесенном заболевании или ПЦР-теста, полученного не ранее чем за 72 часа", - написал он.

Несовершеннолетним в период нерабочих дней запретят посещать торговые центры без сопровождения взрослых. В детских садах откроются дежурные группы.

В Удмуртии на протяжении почти четырех недель растет число ежедневно выявляемых случаев заболеваний коронавирусом. 23 октября власти сообщили о новом антирекорде - 391 случае заражения. Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 60,9 тыс. человек. Более 500 классов школ и групп в учреждения СПО закрыли на карантин по коронавирусу.

В регионе действует масочный режим в общественных местах, запретили работу заведений общепита в ночное время, кроме доставки и работы навынос. С 5 октября и до особого распоряжения посещение зрителями спортивных, культурных и иных мероприятий возможно только при наличии у всех посетителей QR-кода с отметкой о вакцинации.