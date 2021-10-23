Более тысячи команд участвовали в третьем отборочном туре онлайн-викторины "Лига знаний"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Более тысячи команд зарегистрировались в третьей отборочной игре онлайн-викторины "Лига знаний" Российского общества "Знание". Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"На третью отборочную игру первого тура всероссийской интеллектуальной онлайн-викторины "Лига знаний" зарегистрировались 1 072 команды и свыше 5 тыс. участников", - отмечается в сообщении.

В течение двух часов участники чемпионата со всей России отвечали на интерактивные вопросы и задания. Игроки решали задачи из самых разных областей знаний: история, спорт, государственное устройство, кино, химия, социально-гуманитарные науки.

По итогам игры в полуфинал вышли 20 команд: девять команд из Москвы, четыре команды из Санкт-Петербурга, две команды из Балаково Саратовской области, а также по одной команде из Йошкар-Олы, Омска, Хабаровска, Владивостока и Тамбова. Трансляцию игры в прямом эфире посмотрели 300 тыс. человек.

Как отметил гендиректор общества "Знание" Максим Древаль, в трех отборочных играх приняли участие свыше 2 тыс. команд - более 10 тыс. человек. "К нашей игре присоединяются компании, которые едут в поезде или специально собираются в кафе. Для людей любых возрастов и профессий - это возможность провести время с пользой, проверить свои знания, почувствовать командный дух и окунуться в среду активных интеллектуальных жителей нашей страны", - сказал Древаль, слова которого привели в пресс-службе.

Об игре

Онлайн-викторина "Лига знаний" является продолжением первого Всероссийского квиз-марафона, который вошел в Книгу рекордов России как квиз-игра с наибольшим количеством команд, играющих одновременно в онлайн-формате. Это первая бесплатная всероссийская интеллектуальная онлайн-викторина, которая проходит в формате годового чемпионата с ценными призами.

Следующая отборочная игра состоится 6 ноября. Для участия в викторине нужно собрать команду из пяти человек и зарегистрироваться на сайте https://znanierussia.ru/ligaznaniy. 20 ноября пройдет полуфинал и очный финал 1 тура 6 декабря этого года.

Первый сезон "Лиги" будет длиться в течение года и завершится в сентябре 2022. В его рамках пройдет три больших тура, отборочные игры будут проходить онлайн каждые две недели. Финалы каждого тура и Гранд-финал сезона для 48 команд состоятся в очном формате в Москве.

Попасть в Гранд-финал можно также в обход сезонного отбора - для этого нужно выиграть одну из "cекретных игр" сезона. Ее объявят всего за неделю, и задания будут более сложные - зато команда-победитель игры сразу отправится в Гранд-финал. Участники финалов каждого тура и Гранд-финала получат ценные призы от партнеров, а победители получат сертификаты на путешествия по России.