Американский институт учредил стипендию имени погибшей на съемках Галины Хатчинс

"Никакие слова не смогут описать потерю такого ценного для сообщества института человека <...>. Мы в AFI обещаем, что дух Галины Хатчинс будет жить среди тех, кто хочет реализовать свои мечты в хорошо рассказанных историях. Памятная стипендия была учреждена в честь Галины", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте института.

Инцидент со стрельбой произошел в четверг в штате Нью-Мексико на съемках вестерна "Ржавчина" с участием актера Алека Болдуина, который также выступает одним из его продюсеров. Во время репетиции актер выстрелил из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. Ранения получили два человека - 42-летняя Хатчинс и 48-летний режиссер Джоэл Соуза. Санитарная авиация доставила оператора в больницу, но врачи не смогли спасти ее. Соуза через несколько часов выписали из больницы. Съемки фильма были приостановлены.

Болдуин заявил, что сотрудничает с полицейскими в выяснении всех обстоятельств инцидента. Расследованием занимается офис шерифа по округу Санта-Фе и местная прокуратура. Обвинений в связи с инцидентом пока не предъявлено.