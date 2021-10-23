В Петербурге с 30 октября по 7 ноября вводят новые ограничения из-за коронавируса

В это время в городе будут закрыты кафе и рестораны, торговые центры и непродовольственные магазины, организации сферы услуг и МФЦ, а также учреждения культуры - за исключением театров и музеев.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга из-за ситуации с коронавирусом объявили о новых, вторых на этой неделе, ограничительных мерах на период с 30 октября по 7 ноября. Соответствующее постановление подписал в субботу губернатор города Александр Беглов.

ТАСС собрал главное, что известно о новых ограничениях, введенных властями Санкт-Петербурга.

Общепит

"С 30 октября по 7 ноября запрещается (временно приостанавливается) деятельность предприятий общественного питания, за исключением обслуживания навынос и доставки, общепита на вокзалах, АЗС, а также производственных столовых", - говорится в документе, опубликованном на сайте Смольного.

Торговля и услуги

"С 30 октября по 7 ноября запрещается (временно приостанавливается): <…> деятельность объектов розничной торговли (за исключением аптек, заправок для электромобилей, объектов без торгового зала, а также объектов торговли продовольственными товарами или непродовольственными товарами первой необходимости при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30%); предоставление услуг салонов красоты (за исключением парикмахерских услуг)", - говорится в документе, опубликованном на сайте Смольного.

Уточняется, что также речь идет о временном приостановлении деятельности косметических, массажных салонов, прекращается оказание ветеринарных услуг, за исключением оказания экстренной помощи. На время нерабочей недели будет ограничен допуск посетителей в фитнес-центры, бассейны, аквапарки и другие объекты досуга, в том числе детского. Кроме того, работу МФЦ почти полностью приостановят, в центрах можно будет лишь зарегистрировать рождение, брак, его расторжение или смерть.

Музеи и театры продолжат работу

Также на период с 30 октября по 7 ноября не будут работать организации культуры Петербурга, однако запрет не распространяется на театры и музеи.

"В целях реализации указа президента Российской Федерации от 20.10.2021 №595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г." губернатором подписано постановление, согласно которому организации культуры (кроме театров и музеев), а также медицинские организации, оказывающие стоматологические услуги (кроме оказания экстренной помощи), не будут осуществлять свою деятельность с 30 октября по 7 ноября", - говорится в постановлении, подписанном Бегловым.

Спортивные и зрелищные мероприятия

"С 30 октября по 7 ноября запрещается (временно приостанавливается): <…> проведение спортивных, физкультурных мероприятий (за исключением спортивных мероприятий, согласованных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека); проведение культурных и зрелищных (за исключением деятельности театров и музеев)", - говорится в постановлении, распространенном пресс-службой администрации губернатора.

Введение QR-кодов

Музеи и театры Петербурга в нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября будут работать только для зрителей с QR-кодами или справкой о медотводе от вакцинации. Такое постановление подписал в субботу губернатор города Александр Беглов, сообщила пресс-служба администрации губернатора.

"Музеи и театры смогут продолжить свою деятельность только при условии запрета доступа организованных групп детей и допуска остальных лиц при наличии QR-кода или справки о медотводе. Сроки введения требований к наличию QR-кодов, за исключением музеев и театров, а также правил заселения в дома отдыха, остаются неизменными", - говорится в документе.

Ситуация в Петербурге

Это уже второй пакет мер по борьбе с коронавирусом, введенный в Санкт-Петербурге на этой неделе. 18 октября Беглов подписал постановление о том, что с 1 ноября в городе заработает система QR-кодов, которая постепенно охватит не только музеи или кафе, но и непродовольственные магазины, также только с кодом взрослые смогут попасть на конгрессно-выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия численностью более 40 человек (при этом все мероприятия такого масштаба с этого момента необходимо согласовывать с властями); аналогичное требование распространяется на посетителей театров, кинотеатров и цирков, музеев и выставок, бассейнов и фитнес-центров, а также церемоний торжественной регистрации брака; с 1 декабря система заработает для кафе и ресторанов, исключениями станут производственные столовые и заведения в аэропорту и на вокзалах.

Власти также рекомендовали всем городским работодателям на 1-3 ноября перевести всех сотрудников на удаленку. С учетом праздничных и выходных дней первая неделя ноября в Санкт-Петербурге фактически будет почти "нерабочей".

Ранее городской комитет по образованию направил в адрес руководителей детских оздоровительных учреждений письмо о том, что деятельность по организации отдыха и оздоровления детей в Санкт-Петербурге временно приостановлена на период осенних школьных каникул из-за эпидемиологической ситуации в регионе. В соответствии с распоряжением комитета по образованию от 12 апреля 2021 года осенние каникулы в петербургских школах продлятся с 25 октября по 3 ноября. Учитывая праздничные и выходные дни, дата начала второй четверти - 8 ноября.

Санкт-Петербург является одним из главных очагов эпидемии в России - по общему числу заболевших он уступает только Москве. По последним данным, в Петербурге выявили 683 103 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 623 226 человек, умерли 23 296. За последние сутки в городе зафиксировали 3 360 случаев заражения.

Согласно данным администрации города, всего с начала массовой вакцинации в Санкт-Петербурге сделали прививку первым компонентом более 1,6 млн человек, более 1,8 млн завершили цикл вакцинации. В городе работают 174 пункта вакцинации на базе медицинских организаций, запас вакцины составляет 792 659 доз.