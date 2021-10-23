Более 7 тыс. дубов высадили в тульском заповеднике "Куликово поле"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Около 200 человек высадили 23 октября в заповеднике "Куликово поле" в Тульской области свыше 7 тыс. сеянцев дуба черешчатого, именно такие дубы росли там во времена Куликовской битвы. Об этом сообщает пресс-центр акции "Сохраним лес".

"В субботу экологическая акция прошла на территории государственного музея-заповедника "Куликово поле". Около 200 человек высадили свыше 7 тыс. сеянцев дуба черешчатого - особенной породы дерева для этой местности. Такие дубы росли здесь на момент Куликовской битвы", - говорится в сообщении.

Мероприятие объединило местных жителей, добровольцев, представителей власти и общественных организаций. Восстановление "Зеленой Дубравы" на Куликовом поле идет уже 16 лет. Название она получила в честь лесного урочища, где ждал своего часа легендарный Засадный полк, благодаря которому русские воинство одержало победу на Куликовом поле. 23 октября посадка дубов велась у балки "Рыбий верх", которая является естественным западным рубежом поля Куликовской битвы.

"Возрождение дубов подчеркивает неразрывную связь прошлого и настоящего, и помогают воссоздавать прежний природный ландшафт", - заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии Тульской области Виктор Нашиванко, чьи слова приводятся в сообщении.

Также 23 октября около 800 человек высадили в Курской области 130 тыс. сеянцев дуба на площади 25,5 га. Всего в рамках акции в 2021 году Курская область планирует высадить более 190 тыс. саженцев и сеянцев различных пород. Это в несколько раз больше, чем в 2020 году, когда в регионе высадили 26 тыс. деревьев. Во всех регионах страны на сегодняшний день число высаженных деревьев в рамках акции "Сохраним лес" достигло отметки в 50 млн.

Всероссийская акция "Сохраним лес" проходит уже третий год, в 2021 году она продлится с 21 августа по 30 ноября. За два года проведения высадили более 82 млн деревьев, акция стала считаться одной из крупнейших экологических инициатив в России. В 2021 году цель участников - высадить рекордные 70 млн деревьев. Акцию организовали Минприроды России, Федеральное агентство лесного хозяйства и Всероссийское общество охраны природы при поддержке "Молодежки ОНФ" в рамках национального проекта "Экология". Чтобы принять в ней участие, достаточно найти событие на сайте сохранимлес.рф и зарегистрироваться.