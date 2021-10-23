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Пандемия COVID-19

В Ленобласти торговые центры и общепит не будут закрывать в период нерабочей недели

В Выборг запустят дополнительные электрички, так как по словам губернатора Александра Дрозденко, прогулки никто не запрещал
© Артем Геодакян/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Торгово-развлекательные центры и места общественного питания не будут закрывать во время нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября в Ленобласти. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

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"Если Санкт-Петербург объявит локдаун, то МЕГИ (торговые центры, находящиеся в окрестностях Петербурга) так же будут закрыты, и, соответственно, фуд-корты в них. В остальном в области и центры, и общепит работать будут", - ответил он на вопрос одной из подписчиц в Instagram.

Также Дрозденко ответил на другие вопросы жителей касательно нерабочей недели. По его словам, в Ленобласти с 30 октября по 7 ноября оздоровительные детские лагеря будут работать по плану, работа в детских садах будет осуществляться по решению руководства - организация дежурных групп или временное закрытие.

Губернатор объяснил и причину введения дополнительных "Ласточек" в Выборг в период выходных. "Мы запускаем дополнительные "Ласточки", потому что нет запрета гулять на улице, и мы понимаем, что туристы поедут даже просто погулять по Выборгу. Поэтому лучше добавить электричек, чтобы внутри давку не создавать", - сообщил он. Работа общественного транспорта будет осуществляться в штатном режиме.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 75 559 человек, выздоровели 57 209, умерли 2 526. За минувшие сутки в регионе выявили 321 случай заражения.

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РоссияЛенинградская областьПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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