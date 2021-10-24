Опрос: рейтинг Байдена падает быстрее, чем у большинства лидеров США с середины XX века

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Джо Байдена на посту главы государства с момента его инаугурации упал на 11,3%. Это следует из опубликованных в пятницу результатов исследования, проведенного социологической службой Gallup.

Согласно оценкам службы, это рекордное падение рейтинга за первые девять месяцев президентства среди американских лидеров с момента окончания Второй мировой войны. Gallup приводит данные по первому президентскому сроку среди глав государств, избранных на этот пост по итогам выборов. В связи с этим в статистике не учитываются показатели Гарри Трумэна (был вице-президентом при Франклине Рузвельте и стал президентом в 1945 году после его смерти), Линдона Джонсона (был вице-президентом при Джоне Кеннеди, стал президентом после его гибели в 1963 году) и Джеральда Форда (был вице-президентом при Ричарде Никсоне, стал президентом после его отставки в 1974 году). Предыдущий антирекорд принадлежал 44-му президенту США Бараку Обаме (занимал пост в 2009-2017 гг.), его рейтинг за первые девять месяцев с момента вступления в должность снизился на 10,1%.

В первые три месяца на посту главы государства средний рейтинг одобрения Байдена составлял 56%. В июле он начал стремительно снижаться на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом и процесса вывода американских войск из Афганистана.