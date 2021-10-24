Более 60 тыс. туристов из России посетили Варадеро за полгода

ГАВАНА, 24 октября. /ТАСС/. Кубинский курорт Варадеро с момента возобновления рейсов из России в апреле принял более 60 тыс. российских туристов, за последние годы поток путешественников из РФ вырос в среднем на 38%. Об этом сообщила официальный представитель Министерства туризма Кубы в провинции Матансас Ивис Фернандес.

"С апреля по настоящее время <...> курорт Варадеро принял более 60 тыс. российских туристов, - отметила она. - Россия стала для этого направления рынком, который за последние шесть лет демонстрировал устойчивый рост, на сегодняшний день - в среднем на 38%". По словам Фернандес, клиенты около 30 агентств прилетали рейсами из Москвы, осуществляемыми четырьмя авиакомпаниями. Власти острова ожидают, что в будущем туристы смогут напрямую летать на Кубу из других городов России.

"Мы поставили в приоритет использование русского языка при оказании услуг в Варадеро", - добавила представитель ведомства. Ранее директор по маркетингу сети отелей Iberostar на Кубе Алексей Торрес Веласкес заявил, что местные отельеры планируют увеличить прием туристов из России после ослабления коронавирусных ограничений на въезд для туристов, в том числе в столицу страны Гавану.

Власти Кубы анонсировали полное открытие туристического сектора 15 ноября. С 7 ноября отменяется требование к иностранным путешественникам проходить обязательный карантин в отелях после въезда в страну. При въезде необходимо будет предъявлять сертификат о вакцинации либо отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия.

На фоне снижения заболеваемости руководство Кубы приняло решение открыть в крупных городах доступ к пляжам, а также разрешить спортивным клубам и бассейнам возобновить работу. Были серьезно ослаблены ограничения на работу ресторанов, галерей, библиотек, музеев и проведение крупных мероприятий на свежем воздухе и в помещениях.

Всего из 11 млн кубинских граждан к настоящему времени полный курс вакцинации местными препаратами Abdala и Soberana 02 прошли более 6,9 млн человек. Руководство острова планирует завершить вакцинацию населения к концу этого года.