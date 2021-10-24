С Укока на Алтае вывезли 28 тонн проволоки для освобождения миграционных путей животных

ТАСС, 24 октября. Проект по освобождению путей миграции краснокнижных снежных барсов и аргали от защитной проволоки вдоль российско-монгольской границы завершили на плато Укок в Республике Алтай. За два года от проволоки, которая становится причиной гибели животных и нарушения их миграции, освобождено 22 км, в 2021 году вывезено 28 тонн, сообщил ТАСС координатор представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов.

"Договоренность с погрануправлением была на демонтаж 22 км защитных ограждений проволоки вдоль российско-монгольской границы. В прошлом году мы освободили 14 км, в этом году - 8 км. Все работы завершены, остался лишь один маленький труднодоступный участок протяженностью около 500 м. На утилизацию после обработки в гидравлическом прессе с плато Укок мы вывезли 28 тонн в этом году. В прошлом году примерно в два раза было больше", - сказал Карнаухов.

В проекте принимали участие 10 человек, в числе которых сотрудники особо охраняемых природных территорий региона и волонтеры-добровольцы из числа местных жителей Онгудайского района. Реализацию проекта в 2021 году осуществляли в ходе двух экспедиций - в июле и сентябре.

"Проблема решена только на российско-монгольской границе. Дело в том, что на Укоке забор стоит не только вдоль Монголии, но и вдоль Китая. Однако этот забор пограничники нам не разрешили демонтировать. Благодаря этой работе вдоль монгольской границы мы обеспечили свободный проход для всех диких животных. Случаев травмирования животных здесь теперь будет меньше. Самый важный участок миграции снежных барсов теперь открыт", - подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что в Республике Алтай есть еще один проблемный участок, на котором также необходимо демонтировать проволоку - на хребте Сайлюгем вблизи одноименного нацпарка: около трех лет назад погранслужба огородила проволокой основное место концентрации алтайского горного барана. По словам Карнаухова, по протяженности этот участок небольшой, но там находится исторически сложившийся миграционной коридор животных. В результате на этом участке в течение двух лет фиксируется меньше архаров, чем в предыдущие годы.

Ранее сообщалось, что по инициативе WWF в Республике Алтай с 2020 года реализуется проект по обеспечению условий миграции животных, в том числе краснокнижных - алтайского горного барана и снежного барса. Снежный барс обитает на территории 12 государств и постоянно мигрирует. Заборы с колючей проволокой мешают животным пройти по своим исторически сложившимся маршрутам, им сложнее охотиться, они могут калечиться, пытаясь проникнуть через забор. Экологи уже фиксировали множество случаев застрявших в проволоке горных баранов, которые в результате погибали. На Алтае такой забор убыл установлен на плато Укок, где проходят границы четырех государств - России, Казахстана, Китая и Монголии. Эти заборы установлены пограничниками еще в 1980-х годах и уже не используются. Для того, чтобы вывезти колючую проволоку и освободить пути миграции, экологами закуплен специальный гидравлический пресс, который формирует брикеты по 100-200 кг, только потом на грузовиках их увозят с Укока.